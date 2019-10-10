بوصعب: لا يجب أن نستخف بالساعات التي جمعت محمد بن زايد والحريري

أكّد وزير الدفاع ​الياس بو صعب​، في تصريح تلفزيوني، أن "القرارات بين ​لبنان​ والإمارات لا نعرفها"، مشيرًا الى "أننا وزراء في حكومة ​سعد الحريري​ ومن الطبيعي أن تكون الكلمة النهائية له".

ولفت بوصعب الى أنه "لا يجب أن نستخف ب​الساعات​ التي جمعت محمد بن زايد والحريري"، موضحًا أنه "لا يوجد بيان رسمي حول وديعة إماراتية للبنان".

واعتبر أن "هناك أشخاصًا يقومون بطبخ ​الأخبار​ في المطبخ الأسود لخلق شرخ بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريري".

وعن جمعية الصداقة الإماراتية، رأى بوصعب أنه "مع رفع حظر سفر الإماراتيين الى لبنان سيكون للجمعية دور فعال".

