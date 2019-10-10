بوصعب: لا يجب أن نستخف بالساعات التي جمعت محمد بن زايد والحريري

أكّد وزير الدفاع الياس بو صعب، في تصريح تلفزيوني، أن "القرارات بين لبنان والإمارات لا نعرفها"، مشيرًا الى "أننا وزراء في حكومة سعد الحريري ومن الطبيعي أن تكون الكلمة النهائية له".
ولفت بوصعب الى أنه "لا يجب أن نستخف بالساعات التي جمعت محمد بن زايد والحريري"، موضحًا أنه "لا يوجد بيان رسمي حول وديعة إماراتية للبنان".
واعتبر أن "هناك أشخاصًا يقومون بطبخ الأخبار في المطبخ الأسود لخلق شرخ بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري".
وعن جمعية الصداقة الإماراتية، رأى بوصعب أنه "مع رفع حظر سفر الإماراتيين الى لبنان سيكون للجمعية دور فعال".
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