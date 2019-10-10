ابو سليمان: الجو إيجابي وهناك تقدم في خطة الكهرباء

أكد وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ في تصريح له بعد إجتماع لجنة الكهرباء في السراي الحكومة أن "الجو كان إيجابيا وهناك تقدم في ​خطة الكهرباء​ وتبقى نقاط قليلة للنقاش".

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