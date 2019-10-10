شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يعلن عن خدمات طبية جديدة لأعضاء النقابة وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين عن حزمة من الخدمات التي تحرص النقابة علي تقديمها للزملاء مؤكدا على تعاقده علي الكثير من الخدمات والتي تشمل العديد من المجالات.

وأضاف طارق سعدة فى بيان له ،أنه تم التعاقد مع أحد المعامل على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة أى حوالى مائتى فرع له وبخصم من 65% إلى 70% على جميع أنواع التحاليل، مضيفا : "ويكون التعامل مع المعمل ببطاقة العضوية فقط دون خطاب تحويل من أى طبيب ودون دفع أى رسوم ماديه نظير الاشتراك الطبى أو خلافه وذلك تيسيرا على الساده الزملاء فى الوقت والاجراءات والأعباء المالية" .

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وأوضح أن النظام التعاقدى يشمل العضو والأبناء و ( الزوج / الزوجه ) والأب والأم للعضو وبنفس الخصم ونفس طريقة التعامل والإجراءات ، مشيرا الى ان التعاقد سيشمل ايضا استفاده الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنه بنفس الخدمة ونفس الخصم ونفس الاجراءات .

وتابع: " كما يشمل النظام التعاقدى الموظفين الاداريين العاملين بالنقابة ، وبنفس الصيغه التعاقدية السابقه ، كما تم التعاقد مع معامل حوالى 120 فرعا على مستوى جمهورية مصر العربية ، وبهذا يكون لدينا 320 فرعا وجارى التعاقد مع أحد المعامل الخاصة بالتحليل واشعه 200 فرع على مستوى الجمهورية ليصبح العدد 520 فرعا ".