رسميا.. “النهضة” تتصدر نتائج الانتخابات التشريعية التونسية

رسميا، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وبوأت النتائج، حركة النهضة، الإسلامية، الصدار، بـ52 مقعد من أصل 217 مقعدا بالبرلمان، متبوعة بقائمة قلب تونس بـ38 مقعهد، تليها قائمة التيار الديمقراطي بـ22 مقعد وقائمة ائنلاف الكرامة بـ21 مقعد،

وكانت حركة النهضة الإسلامية، قد أعلنت نفسها قبل ثلاثة أيام فائزة في تشريعيات تونس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري في مؤتمر صحافي، الأحد، “تعلن حركة النهضة وحسب المعطيات الأولية أنها متفوقة في الانتخابات”.