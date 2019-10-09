المغني مجذوب الدغوغي يعيد الفنانة حليمة العلوي إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل – فيديو

أطلق الفنان الشاب، مجذوب الدغوغي، عملا غنائيا جديدا، تحت عنوان “مشات” بستايل شبابي معاصر، وعلى شكل الفيديو كليب.

العمل من كتابة وتلحين الفنانة حليمة العلوي، التي غابت عن الساحة الغنائية، منذ مدة طويلة، والكليب أخرجه إدريس سبيل تحت الإشراف العام لسعيد الغمار.

وجديد مجذوب الدغوغي، هو ثالث أغنية في مساره، فيما يحضر، حاليا، لعمل يجمع بين الفلكلور المغربي، والأغنية الشبابية العصرية، سيطرحه بداية السنة الجديدة، وكلماته من كتابة، وتلحين حليمة العلوي.