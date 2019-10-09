في مباراة ودية.. الأرجنتين تفرض تعادلا مثيرا على ألمانيا

حسم التعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، نتيجة المباراة الودية، التي جمعت مساء اليوم الأربعاء، بين منتخبي ألمانيا والأرجنتين، على أرضية ملعب “سيغنال إدونا بارك”، بمدينة دورتموند الألمانية.
وتقدم المنتخب الألماني بهدفين دون رد في الشوط الأول، تناوب على توقيعهما كل من سيرج غنابري بعد مرور 15 دقيقة على ضربة البداية، قبل أن يضيف زميله كاي هافيرتز ثاني الأهداف مع حلول الدقيقة 22.
ونجح المنتخب الأرجنتيني في تقليص الفارق، خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 66 عبر اللاعب لوكاس نيكولاس ألاريو، وبينما كانت المباراة تسير نحو نهايتها بفوز “المانشافت”، خطف لوكاس أوكامبوس هدف التعادل لراقصي التانغو، خمس دقائق قبل نهاية زمن المباراة الأصلي.
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