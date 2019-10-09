النسخة الثانية لحكومة العثماني.. 22 وزيرا نزلوا من القطار- اللائحة

في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، والتي أميط عنها اللثام، رسميا، اليوم الأربعاء، غادرت 22 شخصية قطار الحكومة، جلهم حملوا حقائب وزارات منتدبة.

ومن بين الوزراء الذين جردوا من حقائبهم من حكومة العثماني اليوم الأربعاء، وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، وزارة العدل، والطالبي العلمي وزارة الشباب والرياضة، ولمياء بوطالب الوزيرة المنتدبة لدى وزير السياحة، إضافة إلى رئيسة جهة كلميم وادنون، امباركة بوعيدة، ورقية الدرهم.

حزب التقدم والاشتراكية، والذي كانت لجنته المركزية قد قررت الخروج من الحكومة، غادر وزراؤه بدورهم، وهم أنس الدكالي وزارة الصحة، وعبد الأحد الفاسي الفهري، الذي غادر وزارة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة.

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حزب العدالة والتنمية، حمل التعديل الحكومي الكثير من المفاجآت لقياداته، حيث غادر سفينة الحكومة كل من مصطفى الخلفي وبسيمة الحقاوي ومحمد نجيب بوليف ولحسن الداودي ومحمد يتيم، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي.

اللائحة الكاملة للوزراء المغادرين للحكومة:

– محمد أوجار من وزارة العدل

– عبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

– أنس الدكالي وزير الصحة

– محمد ساجد وزير السياحة والنقل الحوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

– رشيد طالبي العلمي وزير الشباب والرياضة

– محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال

– بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة

– محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني

– لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة

– مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة

– عبد الكريم ابن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

– محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

– امباركة بوعيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري

– مونية بوستة كاتبة الدولة لدى وزارة الخارجية

– حمو أوحلي كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات

– فاطنة الكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالاسكان

– خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي

– محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني

– رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية

– لمياء بوطالب كانبة الدولة المكلفة بالسياحة

– عثمان الفردوس كاتب الدولة المكلف بالاستثمار