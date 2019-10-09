الكويت تدين العدوان التركي على سوريا: يهدد استقرار المنطقة

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا، الأربعاء، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المصدر الذي نقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحاته أن"العمليات العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا تعد تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا المصدر كافة الأطراف إلى "الالتزام بضبط النفس والبعد عن الخيار العسكري حتى لا تنزلق الأوضاع إلى ما يضاعف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري الشقيق، وحتى يتحقق الحفاظ على استقلال وسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها".

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وفي وقت سابق، شنت القوات التركية عدوانا على شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي: "إن القوات التركية تشن ضربات جوية على مواقع للمدنيين شمال شرقي سوريا".

وأسفر القصف التركي المستمر عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 28 غيرهم.

ولقي العدوان التركي على شمالي سوريا انتقادات دولية وعربية، كما طالبت مصر بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية.