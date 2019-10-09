الان تتابع قطر تخالف الموقف العربي والإسلامي وتلتزم الصمت حيال الهجوم التركي على شمال سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خالفت دولة قطر الموقف العربي والإسلامي الرافض للهجوم العسكري التركي على شمال سوريا، والتزمت الصمت حيال العملية العسكرية التركية.

وغضت قناة الجزيرة، بوق الدوحة الإعلامي، شاشاتها عن الانتهاكات التركية في شمال سوريا، وتجاهلت الإدانات الدولية والعربية والإسلامية بأشد العبارات للعملية العسكرية في الشمال السوري واستهداف المدنيين من الأكراد، واكتفت بالبيانات التركية الرسمية، بينما فتحت الجزيرة شاشاتها على مصرعيها لهاشتاجات حلب تحترق وأنقذوا حلب وسعت إلى إشعال الأوضاع السورية في وقت سابق.

فيما شهد العالم، اليوم، إدانات دولية واسعة للهجوم التركي على الشمال السوري بعد أن أطلقت أنقرة عملية عسكرية واسعة ، ادعت أنها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا اليوم الأربعاء.

وأدان الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، ودعى إلى وقف أي عمليات في الشمال السوري فورا.

و قال الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب،اليوم،إن الولايات المتحدة لا تؤيد العملية التركية في سوريا وتعتبرها “فكرة سيئة”.

ومن جانبه قال البيت الأبيض إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” قامت بغزو سوريا في تنديد واضح .

ونددت وزارة الخارجية المصرية بالهجوم ووصفته بأنه “اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة”. ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

وعلى الجانب الأوروبي حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا على ضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية،وقال “إذا كانت الخطة تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، فإن عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن”.

و قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه يأمل أن تكون عمليات تركيا في سوريا موزونة ومتناسبة.

و قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العملية التركية قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وقد تعزز تنظيم الدولة الإسلامية. وحث أنقرة على وقف العملية.

و أوضحت أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي.

وذكرت أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بالتوغل.

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و أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الأذى بالمدنيين.

و قال رئيس الوزراء الدنمركي يبي كوفو على تويتر “أشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا. في رأيي، هذا قرار مؤسف وخاطئ قد تكون له تداعيات خطيرة على المدنيين وجهود محاربة تنظيم داعش، وعلى تركيا التحلي بضبط النفس.

و استدعى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك السفير التركي لدى بلاده، وقال “هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا، و ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه”.

من جانبها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن الهجوم التركي على سوريا خطير ويجب أن يتوقف.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع..

واعتبرت البحرين أن الهجوم التركي على شمال سوريا انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا.

وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن هذا العدوان يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويمثل تدخلاً صارخا في الشأن العربي.

وأكد البيان موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين ..محذرا من تبعات هذه العدوان على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومسار العملية السياسية فيها.

من جانبها أعلن وزراء الخارجية العرب عن اجتماع طارئ السبت لبحث العدوان التركي على سوريا