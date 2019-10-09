الرياض تستنكر "العدوان" التركي على مناطق شمال شرق سوريا

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

العدوان التركي على سوريا

كتب الخليج 365 - وكالات

استنكرت المملكة العربية السعودية "العدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعد سافر على وحدة واستقلال وسيادة الاراضي السورية".

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وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية الاربعاء عن قلق المملكة تجاه ذلك "العدوان" بوصفه يمثل "تهديدا للامن والسلم الاقليمي".

وشدد المصدر على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة اراضيها.

وقال انه "بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا فان خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على امن المنطقة واستقرارها خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الارهابي في تلك المواقع".

وكان الرئيس التركي اعلن في وقت سابق ان بلاده اطلقت عملية عسكرية باسم (نبع السلام) بهدف تطهير منطقة شمال شرق الفرات من الجماعات المسلحة.