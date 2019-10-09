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الأربعاء 9 أكتوبر 2019
ترامب
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الخليج 365 - متابعات
أمرت وزارة الخارجية "جوردون سوندلاند" ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي ، بعدم الحضورلإجراء مقابلة مع لجان مجلس النواب التي تقود التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب.
حيث ظهر سوندلاند ، وهو من السياسيين المعينين من قبل ترامب ، كلاعب رئيسي في محاولة ترامب لإقناع الحكومة الأوكرانية الجديدة بالالتزام علنا بالتحقيق في الفساد والمعارضين السياسيين للرئيس.
وقال محامي "جوردون سوندلاند" إن السفير "يأمل" في أن تتأخر وزارة الخارجية الأمريكية في أن "يحول دون إقرار شهادته على الفور"
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تمنع السفير من الإدلاء بشهادته في استقالة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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