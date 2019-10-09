الخارجية الأمريكية تمنع السفير من الإدلاء بشهادته في استقالة ترامب

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

ترامب

كتب الخليج 365 - متابعات

أمرت وزارة الخارجية "جوردون سوندلاند" ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي ، بعدم الحضورلإجراء مقابلة مع لجان مجلس النواب التي تقود التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب.

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حيث ظهر سوندلاند ، وهو من السياسيين المعينين من قبل ترامب ، كلاعب رئيسي في محاولة ترامب لإقناع الحكومة الأوكرانية الجديدة بالالتزام علنا ​​بالتحقيق في الفساد والمعارضين السياسيين للرئيس.

وقال محامي "جوردون سوندلاند" إن السفير "يأمل" في أن تتأخر وزارة الخارجية الأمريكية في أن "يحول دون إقرار شهادته على الفور"