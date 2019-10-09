مصرع اكثر من 2100 مواطن هندي بسبب الامطار والفيضانات في 4 اشهر

الأربعاء 9 أكتوبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 اعلنت الحكومة الهندية اليوم الاربعاء ان اكثر من 2100 شخص لقوا مصرعهم واعتبر 46 اخرين في عداد المفقودين بسبب الامطار والفيضانات التي عصفت ب 22 ولاية خلال الشهور الاربعة الماضية.

ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مصادر امنية قولها ان ولاية (ماهاراشترا) كانت الاكثر تضررا وسجلت وفاة 399 شخصا واصابة 369 اخرين جراء الفيضانات تلتها ولاية البنغال الغربية التي سجلت 227 حالة وفاة واصابة 37 اخرين. وجاءت ثالثا ولاية (بيهار) حيث قتل 166 شخصا واصيب العشرات فيما تم اجلاء حوالي 200 الف شخص في اعقاب الفيضانات. وتتسبب الأمطار الموسمية التي تضرب الهند بداية من شهر سبتمبر من كل عام في سقوط عدد كبير من الضحايا سنويا نظرا لما ينجم عنها من فيضانات وانهيارات أرضية.

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