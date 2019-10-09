اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا يتصدر تويتر ومغردون يشنون هجوما عنيفا على أدوغان

الأربعاء 9 أكتوبر 2019

اردوغان

كتب الخليج 365 - خاص

لقي وسم #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا، تفاعلا غير عادي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دول عربية مختلفة.



واعتبرت المملكة العربية السعودية العدوان التركي تعديًا سافرًا على وحدة واستقلال الأراضي السورية.

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ورصد "الخليج 365" أبرز التعليقات وردود المغردين حول الهاشتاق، ننشرها فيما يلي:

رميح: أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية نبع السلام زين ما سماها نبع الحنان، وقبل فترة بسيطة كان ينتقد دفاع السعودية عن حدودها وعن اهل اليمن من الهجمات الحوثية الإيرانية #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.

مقاتل سعودي: للأسف الشعب السوري ذاق الأمرين اكيد ترامب اعطي الضوء الأخضر له وهذا بعد سحب أمريكا قواتها كل الدول تسعى لمصالحها في ارض عربية للأسف #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.

راشد: اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا شباب العراق الثائر على موعد في يوم الجمعه اللهم أنصرهم على أعدائهم .. وعودة العراق العربي الى عروبته.

مريم: #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا الاكراد اهل حق ودائما اهل الحق منتصرون.