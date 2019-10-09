- 1/2
- 2/2
الأربعاء 9 أكتوبر 2019
اردوغان
كتب
الخليج 365 - خاص
لقي وسم #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا، تفاعلا غير عادي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دول عربية مختلفة.
واعتبرت المملكة العربية السعودية العدوان التركي تعديًا سافرًا على وحدة واستقلال الأراضي السورية.
ورصد "الخليج 365" أبرز التعليقات وردود المغردين حول الهاشتاق، ننشرها فيما يلي:
رميح: أردوغان يعلن بدء العملية العسكرية نبع السلام زين ما سماها نبع الحنان، وقبل فترة بسيطة كان ينتقد دفاع السعودية عن حدودها وعن اهل اليمن من الهجمات الحوثية الإيرانية #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.
مقاتل سعودي: للأسف الشعب السوري ذاق الأمرين اكيد ترامب اعطي الضوء الأخضر له وهذا بعد سحب أمريكا قواتها كل الدول تسعى لمصالحها في ارض عربية للأسف #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا.
راشد: اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا شباب العراق الثائر على موعد في يوم الجمعه اللهم أنصرهم على أعدائهم .. وعودة العراق العربي الى عروبته.
مريم: #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا الاكراد اهل حق ودائما اهل الحق منتصرون.
كانت هذه تفاصيل خبر #اردوغان_يبيد_اكراد_سوريا يتصدر تويتر ومغردون يشنون هجوما عنيفا على أدوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.