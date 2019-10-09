شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قتيلاً بالهجوم التركي على سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت) قتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «أسفر القصف المدفعي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل سبعة عناصر من قوات سورية الديموقراطية وأصيب 28 غيرهم».

قتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، في القصف التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «أسفر القصف المدفعي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل سبعة عناصر من قوات سورية الديموقراطية وأصيب 28 غيرهم».

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