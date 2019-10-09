شكرا لقرائتكم ترمب: سأمحو اقتصاد تركيا إذا قضت على الأكراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، أنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على القضاء على الأكراد، قال ترمب: "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف: "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي.

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كما لفت: "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

وكان البيت الأبيض قد ذكر، في وقت سابق، أن ترمب لا يؤيد الهجوم العسكري التركي على سوريا وأوضح أنه فكرة سيئة، قائلاً إن "تركيا العضو في حلف الناتو قامت بغزو سوريا".

وأعلن أردوغان، على حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، بدء العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، مشيراً إلى أنها تهدف للقضاء على ما سماه "تهديد الإرهاب" الذي تواجهه تركيا.