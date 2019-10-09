حصيلة العدوان التركي على سوريا.. 15 قتيلا ونزوح الآلف المدنيين .. وأميركا تتدرس توقيع عقويات على تركيا



أحمد أبو عقيل

قتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، في قصف العدوان التركي على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "أسفر القصف المدفعي المستمر عن مقتل ثمانية مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة 13 بجروح، كما قتل سبعة عناصر من قوات سوريا الديموقراطية وأصيب 28 غيرهم".

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن "الجيش وفصائل سورية موالية، دخلوا اليوم شمال شرق سوريا"، وذلك ضمن العدوان الذي تشنه أنقرة على المقاتلين الأكراد.

وصرح متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في العدوان لوكالة فرانس برس، بأن العملية البرية بدأت مساء الأربعاء باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن نزوح آلاف المدنيين جراء العدوان التركي على شمال سوريا.

وأفاد المرصد أن العدوان التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا دفع آلاف المدنيين إلى النزوح، وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "النازحين من منطقة رأس العين يتوجهون جنوبا نحو مدينة الحسكة، فيما يفر سكان قرى منطقة تل أبيض إلى المدينة" التي بقيت بمنأى من القصف.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

قرر مجلس الأمن الدولي بحث العدوان التركي على شمال سوريا غدا في جلسة خاصة بناء على طلب الأعضاء الأوروبيين في المجلس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وتقدمت بالطلب، بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة.

وستعقد الجلسة منتصف النهار في أعقاب مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن كولومبيا، وفقا للمصادر.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وقال أردوغان إن العملية العسكرية التركية، والذي أسماها "نبع السلام" تستهدف تنظيمي "داعش" و"بي كا كا" الإرهابيين، حيث تنبثق الأخيرة من حزب العمال الكردستاني الذي تحظره تركيا.