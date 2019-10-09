خارجية الكويت: الهجوم التركي على شمال شرق سوريا يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة

اعتبرت ​وزارة خارجية​ الكويتية ان "العمليات العسكرية التركية شمال شرق ​سوريا​ تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة وتصعيد يقوض فرص الحل السياسي في سوريا". ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، يوم السبت المقبل وذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية بمناطق شمال شرقي سوريا.

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