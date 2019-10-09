اكد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي آكار​ أن "جنود ​الجيش التركي​ سيكونون بجانب أشقائهم السوريين ضد التنظميات الإرهابية في منطقة شرق ​الفرات​"، مشيرا الى "اننا نولي أهمية كبيرة جدًا ليس لأمن بلدنا وأمتنا فحسب بل أيضًا لأمن الجماعات الدينية والإثنية الأخرى التي تعيش في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آكار: جنودنا سيكونون بجانب أشقائهم السوريين ضد التنظميات الإرهابية في منطقة شرق الفرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.