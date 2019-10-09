أكّد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​أيوب حميد​، في تصريح تلفزيوني، أن "الموضوع ليس له علاقة بالعد كما يحاول البعض أن يصور الواقع في موضوع ​قانون انتخاب​ جديد"، مشيرًا الى أن "ما نريده هو المشاركة الحقيقية في ​الانتخابات​ بعيدًا من الطائفية والمذهبية والمناطقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حميد: ما نريده هو المشاركة الحقيقية في الانتخابات بعيدًا من الطائفية والمذهبية والمناطقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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