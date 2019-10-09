خارجية البحرين دانت العملية العسكرية التركية في سوريا

دانت وزارة ​الخارجية البحرينية​ العملية العسكرية التركية بشمال شرقي ​سوريا​، معتبرة إياها "انتهاكا مرفوضا لقواعد القانون الدولي واعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها". وطالبت الخارجية البحرينية ​مجلس الأمن​ "بالإسراع في الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا الهجوم، حفاظا على الأمن والسلم وضمان توفير الأجواء الداعمة لمواصلة الجهود الرامية للتوصل لحل سلمي في سوريا يستند إلى مبادئ بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ ل‍سوريا سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".



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