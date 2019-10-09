المرعبي :الثقة التي يتمتع بها الحريري عربيا ودوليا يوظفها دائما من اجل لبنان

أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب ​طارق المرعبي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "الثقة التي يتمتع بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عربيا ودوليا يوظفها دائما من اجل ​لبنان​، وما تحقق في دولة ​الامارات​ العربية المتحدة هو تاكيد على ذلك ،مع الشكر لرئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، والسفير ​حمد الشامسي​ على مساعيه الخيرة".

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