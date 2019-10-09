أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب وهبي قاطيشا، في تصريح تلفزيوني، أن "​قانون الانتخاب​ السابق لم نجرّبه إلا مرة واحدة"، متسائلًا: "هل يجوز صياغة قانون إنتخاب لكل دورة؟"

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: هل يجوز صياغة قانون إنتخاب لكل دورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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