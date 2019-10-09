ترامب: سنمحو إقتصاد تركيا اذا قضت على الأكراد

اعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ "اننا سنمحو إقتصاد ​تركيا​ اذا قضت على ​الأكراد​"، مشيراً الى "أننا نأمل أن يتصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطريقة عقلانية". وفي مؤتمر صحفي له، أوضح ترامب "اننا ظللنا لسنوات عدة نقوم بدور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط وعلى بلدانها القيام بهذا الدور الآن"، مشدداً على أنه "حان الوقت لمغادرة شمال سوريا ودخولنا الشرق الأوسط كان خطأنا الأكبر". وأبدى "موافقته على فرض الكونغرس عقوبات على تركيا".

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