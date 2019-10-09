وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو تركيا لوقف العملية في سوريا

دعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، تركيا لـ "وقف عمليتها العسكرية في سوريا"، واصفة إياها بـ "الخطيرة".
وأوضحت بارلي أن "هذا خطير على أمن الأكراد. وهذا خطير لأنه يفيد "داعش"، الذي قاتلناه لخمس سنوات".
وكانت فرنسا قد دعت، مع ألمانيا وبريطانيا، لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.
ويأتي ذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا، والتي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من اليوم.
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