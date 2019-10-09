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وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو تركيا لوقف العملية في سوريا

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دعت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، ​تركيا​ لـ "وقف عمليتها العسكرية في ​سوريا​"، واصفة إياها بـ "الخطيرة".

وأوضحت بارلي أن "هذا خطير على أمن ​الأكراد​. وهذا خطير لأنه يفيد "داعش"، الذي قاتلناه لخمس سنوات".

وكانت ​فرنسا​ قد دعت، مع ​ألمانيا​ و​بريطانيا​، لعقد اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​ لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا، والتي أعلن عنها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في وقت سابق من اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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