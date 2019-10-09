وزيرة الدفاع الفرنسية تدعو تركيا لوقف العملية في سوريا

دعت وزيرة الدفاع الفرنسية ​فلورانس بارلي​، ​تركيا​ لـ "وقف عمليتها العسكرية في ​سوريا​"، واصفة إياها بـ "الخطيرة".

وأوضحت بارلي أن "هذا خطير على أمن ​الأكراد​. وهذا خطير لأنه يفيد "داعش"، الذي قاتلناه لخمس سنوات".

وكانت ​فرنسا​ قد دعت، مع ​ألمانيا​ و​بريطانيا​، لعقد اجتماع ل​مجلس الأمن الدولي​ لبحث الهجوم التركي على شمال سوريا.

ويأتي ذلك على خلفية انطلاق العملية العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا، والتي أعلن عنها الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في وقت سابق من اليوم.

