خارجية الإمارات: العدوان التركي على سوريا يمثل تطورا خطيرا واعتداء على دولة شقيقة

أعلنت ​وزارة الخارجية​ الإماراتية أن "العدوان التركي على ​سوريا​ يمثل تطورا خطيرا واعتداء صارخ مرفوض على سيادة دولة عربية شقيقة". وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "القوات المسلحة التركية أطلقت عملية "ربيع السلام" بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، ضد حزب "العمال الكردستاني" وقوات "وحدات حماية الشعب الكردية" و"داعش" في شمال سوريا".

وكشف أردوغان عن أن "مهمتنا هي منع إنشاء ممر إرهابي عبر حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في المنطقة"، موضحًا أنه "بفضل منطقة الأمان التي سنؤسسها سنضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وسنحمي السلامة الإقليمية لسوريا ونحرر سكان المنطقة من الإرهاب".

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