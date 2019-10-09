الدفاع التركية تعلن عن بدء العملية البرية في الهجوم على شمال شرق سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء العملية البرية في الهجوم على شمال شرق سوريا بالتعاون مع الجماعات المسلحة الموالية لها"، مشددة على أن "جنودها عبروا بالفعل الحدود إلى سوريا".

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