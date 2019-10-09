الحوت تعليقا على فيديو عملية خطف طائرة: إشاعات مغرضة فلا المضيفات يتبعن للميدل ايست ولا الطائرة

أوضح رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط ​محمد الحوت​ في تصريح، تعليقا على الفيديو الذي يتم تداوله عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ عن "​عملية خطف​ ل​طائرة​ تعود لشركة الميدل ايست"، أن "هذه إشاعات مغرضة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، فلا المضيفات يتبعن للميدل ايست ولا الطائرة"، مطالبا بـ" توخي الحذر في نشر ​أخبار​ كهذه".

من جهتها افادت قناة الـ "lbc" بأن "الطائرة تعود لشركة الطيران المكسيكية إنتيرجيت، حيث أجرت السلطات المكسيكية تدريبات حقيقية على متنها تحاكي عملية اختطاف طائرة، وذلك في مطار سي دي ديل كارمن الدولي - المكسيك".

