مقتل 8 مدنيين وجرح 20 آخرين في القصف التركي على شمال سوريا

افادت قناة "​الاخبارية السورية​" عن "مقتل ٨ مدنيين وجرح 20 آخرين نتيجة القصف التركي على ​القامشلي​ والدرباسية و المشرافة ب​رأس العين​ في شمال سوريا".

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