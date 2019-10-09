شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يدين العدوان على سوريا ويحمل المجتمع الدولى المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب المصريين الأحرار التدخل العسكري السافر من الجانب التركي على شمال شرقي سوريا الشقيقة.

واستنكر الحزب قيادات وأعضاء نهج رجب طيب أردوغان، والاسلوب الدموي واستعراض "العضلات" للتدخل في شئون دول لها سيادتها وقيادتها، بل والعبور على جثث الأبرياء ليحقق مصالح وأغراض دنيئة.

واستنكر" المصريين الأحرار" حالة الصمت والتجاهل من جانب كل المؤسسات الأممية و الحقوقية التي تشهر أسلحتها على بلادنا وتلتزم الصمت أمام التدخل والهجوم التركي السافر على أرض سوريا.

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وأكد الحزب فى بيانه، إن الحجه الواهيه للتدخل التركي ومزاعمها التصدى لتنظيمات إرهابية بارض سوريا يدعو للتساؤل من أين تحارب الإرهاب فى سوريا وأنت ترعاه فى بلادك وتدعمه فى المحافل الدولية؟! .

وتابع الحزب أننا نحمل كل المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي والمعنيين بحقوق الإنسان مسؤولية الصمت على عملية السطو التركي على سوريا الشقيقة.