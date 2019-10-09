شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. حزب الخير التركي المعارض: أردوغان يتسبب فى معاناة مواطنى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت ميرال اكشنار، رئيسة حزب الخير التركي المعارض، هجوما على الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، ووصفته أنه ترك المواطن التركي يعاني بشكل كبير لأن سياساته التى تسببت في معاناة المواطن التركي.

وقالت رئيسة حزب الخير التركي المعارض، فى فيديو نشره عدد من المواقع التركية: "أنتم لا تستطيعون أن تروا ما يعانيه المواطن لأنكم أتيتم كمظلومين، ثم أصبحتم ظالمين مثلما قال سليمان صويلو قديمًا ومثلما قال نعمان قورتولموش لقد جئتم مثل هارون، ثم أصبحتم أغنياء مثل قارون لقد انفصلتم عن الأمة وأغلقتم أذنيكم عن الأمة".