"ماعت" تشارك في الجلسات التحضيرية لمناقشه أوضاع حقوق الانسان في مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وفد من مؤسسه ماعت لحقوق الانسان في الجلسات التحضيرية التي عقدتها منظمه upr info مع مجموعة من البعثات الدولية وممثلي منظمات المجتمع المدني الدولية. وعقد ممثلو مؤسسه ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان عددا من الاجتماعات الجانبية علي هامش الجلسة التحضيرية مع ممثلي بعض البعثات الدولية لمناقشة أوضاع حقوق الانسان بمصر وتقييم مدي التزام مصر بتنفيذ تعهداتها الدولية . Advertisements وعرض ممثلو ماعت أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع الوضع في الاعتبار للتحديات التي واجهت وما زالت تواجه الدولة المصرية في ملف حقوق الانسان وأهمها الإرهاب الذي يستهدف الدولة بدرجه غير مسبوقة خاصه منذ عام 2014 .

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