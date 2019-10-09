القبض على موظف بالاستخبارات الأمريكية بتهمة تسريب معلومات سرية للصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

ألقت السلطات الأمريكية القبض على موظف بوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بشئون البنتاجون إلى اثنين من الصحفيين.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، الأربعاء أن الموظف هنرى كيل فريز (30 عاما) بدأ العمل بوكالة الاستخبارات العسكرية لبعض الوقت في يناير عام 2017، ثم صدر قرار بتعيينه بشكل دائم حيث قام بين شهرى أبريل ومايو 2018 بتسريب معلومات سرية تتعلق ببيع أسلحة لدولة أجنبية وبعض هذه المعلومات تعتبر خارج نطاق اختصاصه إلى اثنين من الصحفيين.

وكشفت لائحة الاتهام الموجهة الى فريز النقاب أن أحد الصحفيين قام بكتابة 8 مقالات على الأقل من خلال الاستعانة بالمعلومات الواردة في التقارير الخمس المسربة من جانب المتهم.

وكشفت التحقيقات أيضا عن أن المتهم قام بتسريب معلومات دفاعية أخرى ذات طابع سري إلى صحفي ثان -لم يكشف عن هويته- عن طريق المحمول وذلك في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، حيث كانت هذه المعلومات تنطوى على أضرار بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.

ويواجه المتهم تهمة تقديم معلومات تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي بشكل مقصود إلى أشخاص غير منوط بهم أصلا الوصول إليها، حيث يواجه إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.