مسؤول: قوات سوريا الديمقراطية تصد العدوان التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا إنها صدت العدوان التركي البري على مدينة تل أبيض الحدودية السورية.

وكتب مصطفى بالي، مدير المركز الإعلام لقوات سوريا الديمقراطية، على تويتر يقول إن قوات العدوان التركي "لم تحرز أية تقدم حتى الآن."

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