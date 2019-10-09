انقطاع المياه عن مدينة الفيوم بسبب كسر في الخط الرئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حدوث كسر مفاجئ مساء اليوم الأربعاء، في خط المياه الرئيسي المغذي لمدينة الفيوم، بمنطقة الحادقة.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن العطل تسبب في ضعف وانقطاع المياه عن سكان المدينة بأكملها.

وأوضح "درة" أنه جرى الدفع بفرق الطوارئ إلى موقع الخلل، لسرعة إصلاح الكسر وعودة المياه قبل منتصف الليل.

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