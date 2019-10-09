رئيس الوزراء العراقي : سنعلن غدا الخميس تعديلا وزاريا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (د ب ا)

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء اليوم الأربعاء"إننا سوف نعلن غدا تعديلا وزاريا".

وأضاف عبد المهدي في الخطاب الذي بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) مساء اليوم الاربعاء" سنصدر قرارات لمكافحة الفساد كما سنصدر بعد ساعات قائمة باسماء كبار الفاسدين الذين تمت ادانتهم .. وسنعلن عن اللجنة التي دعت اليها المرجعية الدينية خلال أسبوع".

وأوضح: نتجه لتلبية جميع المطالب المشروعة بعد القرارات الأخيرة،و لن تبقى أي عائلة دون دخل شهري".

واعلن عبد المهدي عن عدد من القرارات التي تضمنت إعلانُ الحدادِ العامِ في العراق لمدةِ ثلاثةِ أيام بدءاً من يوم غدٍ الخميس ومحاسبةِ المقصرين.

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كما قرر عبد المهدي ايضا إطلاق سراح الموقوفين فوراً في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية.

كان مجلسُ الوزراءِ قد اصدر في جلسةٍ طارئةٍ ليلَ السبتِ الماضي حزمةً أولى من القرارات ، استجابةً لمطالب المتظاهرين والشعبُ، ثم اعقبها بحزمة أخرى امس الثلاثاء.

كانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت عن المظاهرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية مؤخرا بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد قد اسفرت عن مقتل 104 اشخاص ، من بينهم 8 من رجال الأمن ، وإصابة 6107اشخاص من بينهم 1241 من قوات الامن.