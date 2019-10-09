رئيس المفوضية الأوروبية: هجوم هاله يدعو الأوروبيين إلى التحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

وجه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر نداء عاجلا إلى الرأي العام في أوروبا يدعو إلى التحرك لمواجهة معاداة السامية وذلك بعد الهجوم الذي وقع قبالة المعبد اليهودي في مدينة هاله الألمانية اليوم الأربعاء وأسفر عن مقتل شخصين.

وكتب يونكر على تويتر مساء اليوم أن " معاداة السامية المتنامية يجب أن تدعو كل الأوروبيين إلى التحرك".

وأعرب يونكر عن شعوره بأعمق درجات الصدمة حيال نبأ الهجوم.

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وقال يونكر:" أفكاري وصلواتي من أجل عائلات وأصدقاء الضحايا والطائفة اليهودية في ألمانيا وفي أوروبا كلها والتي كانت هدفا متكررا في السنوات الأخيرة لهجمات معادية للسامية".

وأضاف السياسي المنحدر من لوكسمبورج:" نحن نقف في هذا اليوم متضامنين مع الطائفة اليهودية".

كان المعبد اليهودي في هالة قد تعرض لهجوم باطلاق نار ما اسفر عن مقتل شخصين (رجل وامرأة) ، وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن هناك دلائل على وجود خلفية متطرفية وراء الهجوم.