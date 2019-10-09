في "شباس عمير وسيدي غازي".. أول مركزين مطورين للخدمات التموينية بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بداية تشغيل أول مركزين مطورين للخدمات التموينية، في قرية شباس عمير، ومدينة سيدي غازي الجديدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن مركز خدمة قرية شباس عمير به 5 شبابيك خدمة، ما يعادل 5 منافذ، ومركز خدمة سيدي غازي به 6 شبابيك ما يعادل 6 منافذ.

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وأوضح المحافظ أنه يحتوي على نظام صوتي مطور، لاستقبال وانتظار المواطنين، لتقدم خدمة تموينية مميزة للمواطنين، وتحسين بنية العمل وتأدية الخدمات بشكل مميكن، وأن المكاتب متصلة بالإنترنت بالوزارة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن التجربة نفسها في سبيلها للتعميم في جميع مراكز ومدن المحافظة بعد تحديد 11 مكتبًا تموينيًا بمحافظة كفر الشيخ والتي تنطبق عليها الاشتراطات المطلوبة، يتضمن تحديد 5 مكاتب تموينية في المرحلة الأولى و6 مكاتب في المرحلة الثانية.

جاء ذلك بحضور المهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ولجنة وزارة التموين، والمحاسب عادل بيومي الهابط، مدير مركز المعلومات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.