سوريا / تركيا بدأت توجيه ضرباتٍ جويّة بسوريا وستدعمها المدفعيّة

وكالات - قال مصدر أمني تركي لرويترز اليوم، الأربعاء 9 أكتوبر 2019، إن العملية العسكرية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية ومدافع الهاوتزر.
وكان المصدر يتحدث بعد إنفجارات هزت بلدة رأس العين بشمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا بينما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بدء العملية التركية.
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