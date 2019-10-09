تنافسها أربع دولٍ عربية، هل تحصل تونس على مقعدٍ في المجلس التنفيذي لليونسكو ؟

تلتئم الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو من 12 إلى 27 نوفمبر القادم بمقرّ المنظّمة بباريس .

وسيتم خلال هذه الدورة إنتخاب 31 عضوا للمجلس التنفيذي من أصل الـ 58 عضوا الذين يتكوّن منهم وذلك لسدّ الشغور في المقاعد الذي سيحصل في نهاية الدورة بما يسمح للدول المنتخبة من أن يكونوا أعضاء في المجلس التنفيذي إلى غاية إنعقاد الدورة الثانية والأربعين في سنة 2021.

ويقود الحملة من أجل فوز تونس بهذا المقعد مندوب تونس لدى اليونسكو غازي الغرايري من باريس ويقودها من تونس وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي.

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وتنافس تونس عدد من البلدان العربية وهي قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والجزائر.