الإمارات تدين بشدة الهجوم التركي على سوريا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات العدوان العسكري التركي على سوريا.
وأكدت وزارة الخارجية،في بيان، اليوم الأربعاء،أن هذاالاعتداء يمثل تطوراً خطيراً واعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة وتدخلاً صارخاً في الشأن العربي.
وشدد البيان على موقف دولة الإمارات الثابت والرافض لكل ما يمس سيادة الأمن القومي العربي ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
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