فضيحة جديدة للإعلام القطرى تستهدف مصر وإثيوبيا

فى سقطة جديدة تضاف إلى السجل الأسود لوسائل الإعلام القطرية التى تخصصت فى نشر الشائعات عن دول عربية عديدة، أذاعت قناة قطرية فى أحد برامجها، «تغريدة منقولة» عن حساب مزور، وذلك بغرض إحداث خلاف فى العلاقات المصرية - الإثيوبية، على خلفية مفاوضات البلدين الدائرة حول سد النهضة.

وجاء فى الخبر الذى أذاعته القناة القطرية، ورصدته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، أن حساب «إثيوبيا بالعربي» على تويتر، نشر تغريدة تناولت قضية سد النهضة، واتهمت الحكومة المصرية بالتضحية بحقوقها فى مياه

النيل، مقابل مصالح شخصية.

وجاء الرد على التزييف القطرى الرامى لإشاعة الخلافات والفتن بين الدول، من قبل الحساب الأصلى لـ«إثيوبيا بالعربى»، الذى ذكر: «سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب EthiopyAr «الذى اعتمدته القناة القطرية» مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء فى جمهورية مصر.

وأضاف الحساب الأصلى وهو AR_Ethiopia: «نود أن نؤكد لمتابعينا أننا فى حساب إثيوبيا بالعربى لا نتبنى هكذا

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نهج أو أسلوب فى التغريد. ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة فى قناة تدعى المهنية والدقة».

وفى سياق متصل نوهت سكاى نيوز فى تقرير لها أمس إلى تصريحات وزير شئون الإعلام البحرينى، على الرميحى، وتأكيده على تبنى الإعلام القطرى خطابات مسيئة وممنهجة يعكس قلة حيلة وإفلاسا إعلاميا، قاده إلى مرحلة من اليأس، لشحذ المشاهدين عبر إعادة بث لقطات يتجاوز عمرها 8 سنوات أملا فى الإقناع والتأثير.

وأضاف «الرميحى» فى تصريحات أن الإعلام القطرى يحاول ومنذ 3 عقود «شق الوحدة الوطنية وزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، إلا أن كل محاولاته موعودة بالفشل فى ظل وعى الشعب البحرينى ووحدته والتفافه حول قيادته».