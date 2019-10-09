وزير خارجية أمريكيا يطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة نقل إيران النفط إلى سوريا

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاتحاد الأوروبي، إلى إدانة إيران، اليوم الأربعاء، قائلاً إن طهران نقلت النفط إلى سوريا على متن ناقلة أدريان داريا 1.
وتم احتجاز السفينة الإيرانية أدريان داريا 1، المعروفة سابقًا باسم جريس 1، في الرابع من يوليو بالقرب منجبل طارق على أيدي الشرطة المحلية بمساعدة القوات البريطانية.
وأسهمت تأكيدات طهران بأن الناقلة لن تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي جبل طارق، في الإفراج عن الناقلة بعد حوالي خمسة أسابيع
وزعم وزير الخارجية الأمريكي أن النفط سيساعد الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية في بلاده، ويزكي العنف الطائفي الإيراني.
وكتب بومبيو عبر موقع تويتر: "يجب على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أن يدينوا هذا العمل، ويدعموا سيادة القانون، ويحملوا إيران المسئولية".
وقال بومبيو أيضًا إن نقل النفط إلى سوريا أثبت أن إيران كذبت على بريطانيا وجبل طارق.
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