أرامكو السعودية تنتقد غياب الحزم في الرد على الهجمات على منشآتها

انتقد المدير التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الأربعاء، غياب الحزم العالمي لوقف شن مزيد من الهجمات على المنشآت النفطية بعد شهر على الهجمات التي استهدفت منشآت هذه المؤسسة العملاقة.

وتسببت الهجمات على منشآت أرامكو في 14 سبتمبر في انخفاض إنتاج السعودية من الخام وأحدثت اضطرابات في السوق وزادت من التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط الغني بالنفط.

وقال الناصر في مؤتمر قطاع النفط والمال في لندن: "إن غياب الحزم الدولي لاتخاذ تحرك ملموس يمكن أن يشجع المهاجمين مما سيضع أمن الطاقة العالمي في خطر أكبر".

وتعرضّت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم غير مسبوق.