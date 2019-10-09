وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا السبت لبحث العدوان التركي على سوريا

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا يوم السبت لبحث العدوان التركي على سوريا الذي بدأ اليوم الأربعاء.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مساء اليوم، بأنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في 12 أكتوبر الجاري بناء على طلب جمهورية مصر العربية وتأييد دول عدة.

اقرأ أيضا... الإمارات تدين العدوان العسكري التركي على سوريا

وأضاف السفير زكي أن طلب عقد تم بالتشاور مع وزير خارجية العراق رئيس مجلس الجامعة على المستوي الوزاري فى دورتة الحالية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية والذي يمثل اعتداءً غير مقبول على سيادة دولة عربية عضو بالجامعة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي