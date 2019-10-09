ترامب: الهجوم التركي في سوريا فكرة سيئة لا نوافق عليها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا توافق على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وأكد ترامب أنه أوضح لأنقرة أن واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" الذي انطلق في وقت سابق اليوم وتعتبره "فكرة سيئة".
وأوضح أن تركيا ملتزمة "بضمان عدم حدوث أزمة إنسانية - وسنحملهم مسؤولية هذا الالتزام".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا حماية المدنيين والأقليات الدينية.
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