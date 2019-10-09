قضاء تونس يقرر الإفراج عن القروي مرشح الدور الثاني من انتخابات الرئاسة

قرر القضاء التونسي، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي.

وأكد كمال بن مسعود محامي القروي أن "محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام" الذي أوقف القروي بموجبه أغسطس الفائت.

كما أعلن مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي إطلاق سراح الأخير.

وقال مصدر إنه يتوقع مغادرة القروي، الموقوف منذ 23 أغسطس الماضي، في وقت لاحق اليوم، وذلك قبل أيام من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي تجري يوم الأحد 13 أكتوبر.

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والقروي رجل أعمال وقطب إعلام أُوقف وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، ولم يشارك في الحملة الانتخابية التي جرت في الدورة الأولى من الانتخابات. لكنّه نال 15,58 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر الماضي، مما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة في مواجهة الأستاذ الجامعي المغمور قيس سعيّد الذي حل في المركز الأول.

ورفضت السلطات التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر الجاري.

وحل حزب القروي، "قلب تونس" الذي تأسس قبل ستة أشهر، ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد.