بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

بدأت القوات المسلحة التركية، اليوم الأربعاء، عمليتها العسكرية التي كانت منتظرة في شمال سوريا.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمني تركي قوله "العملية التركية في سوريا بدأت بضربات جوية وستدعمها نيران المدفعية".

من جهتها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن "المقاتلات التركية شنت ضربات جوية وحالة ذعر هائلة بين الناس".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات حربية تركية شنت غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

وأفاد مراسل صحفي في منطقة رأس العين عن دوي انفجارات دفعت بعشرات السكان إلى النزوح، في وقت أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن بدء تركيا شن غارات "ضد مناطق مدنية" متسببة بحالة "هلع" بين الناس.

وقال مصدر أمني تركي إن مدافع "الهاوتزر" بدأت قصف قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومستودعات ذخيرة تابعة لها بعد بدء العملية العسكرية.

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وكان المصدر يتحدث بعد انفجارات هزت بلدة رأس العين في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا.

بدوره، أشار شاهد في بلدة تل أبيض السورية إلى أن "أصوات انفجارات ودخان يتصاعد بالقرب من الحدود مع تركيا"، مضيفا أن "السكان يفرون من بلدة تل أبيض".

ونقلت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية أنه تم "استدعاء السفير الأميركي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لاطلاعه على العملية في سوريا".

على الصعيد نفسه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حث تركيا، اليوم، على تجنب أي خطوات في سوريا قد تضر بعملية السلام هناك.

وذكر الرئاسة الروسية أن بوتين حث على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا.