كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير بالشؤون العربية: أردوغان يقوم بجريمة إنسانية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار حامد فارس، الخبير بالشؤون العربية، إن هناك صفقات ثنائية قام بها الجانب التركي مع القوى الدولية، لكي يقوم باحتلال شمال سوريا، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بشراء منظومة إس 400 من موسكو، وبهذا الأمر استطاع تحجيم الموقف الروسي، وقام بالاتفاق مع أمريكا على سحب قوتها من شمال سوريا، مقابل شراء طائرات إف 35 بتكلفة تتجاوز الـ3.5 مليار دولار.

وتابع الخبير بالشؤون العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا جريمة ضد الانسانية، وامتداد لمسلسل جرائمه التي تحدث في قبرص وسوريا، معقبًا: "أردوغان أصبح مجرم حرب، يقتل المدنيين الأبرياء داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن الرئيس التركي يخطط الآن لنقل الدواعش من سوريا لليبيا، في اطار مخططه للإستيلاء على ليبيا، مضيفًا أن أردوغان يتاجر باللاجئين السوريين، حيث حصل من الاتحاد الأوربي على 6 مليار يورو للأنفاق على اللاجئين المتواجدين في سوريا، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يحاول أن يقضي على الأكراد في شمال سوريا، ولديه نظرة توسعية لإعادة ما يسمى بالدولة العثمانية.

وأشار إلى أن العرب والأمة العربية عليها أن تتوحد لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حتى لا يتم ترك أحد أبناء الجامعة العربية لهذا المجنون الذي يحاول السيطرة على شمال سوريا، لكي يجعله جزء من أراضي تركيا.

وأضاف أن الرئيس التركي يحاول أن يقضي بكل قوة على الاكراد في شمال سوريا وضمها هذه المنطقة للأراضي التركي، لأنها غنية بالموارد الطبيعية العظيمة، في محاولة منه لتعويض ما يحدث في أنقرة من إنهيار اقتصادي.

