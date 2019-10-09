هبوط اضطراري لطائرة "بوينج" إثيوبية في السنغال

اضطرت طائرة من طراز "بوينج" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية إلى أن تهبط اضطراريًّا في مطار "دياس" في السنغال بعد وقت قصير من إقلاعها؛ بسبب مشكلات فنية، طبقًا لما ذكرته شركة "الخطوط الجوية الإثيوبية" اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، في بيان، إنه كان من المقرر أن تتجه الطائرة "بوينج 767-300" من منطقة دياس إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبر باماكو في مالي، أمس الثلاثاء.

وواجه أحد محركَي الطائرة مشكلة، ونشب حريق به، طبقًا لمعلومات قدمها مركز «تقييم بيانات حوادث الطائرات» ومقره ألمانيا.

وتابع المركز أنه بعد نحو عشر دقائق من إقلاع الطائرة، عادت بسلام إلى مطار «دياس»؛ حيث تم إخماد الحريق سريعًا.

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وأكدت الشركة وقوع حادث صغير في الرحلة رقم «إي تي 908» أمس الثلاثاء، بدون الكشف عن ملابسات الحادث.

يذكر أنه في مارس الماضي، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية طراز «بوينج 737 ماكس 8» في إثيوبيا، بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا؛ ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157.

جاء ذلك عقب تحطم طائرة في وقت سابق في إندونيسيا في أكتوبر الماضي أسفر عن مقتل 189 شخصا، ونتيجة لذلك، لم يتم تسيير هذا الطراز من الطائرات في مختلف أنحاء العالم.