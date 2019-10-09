كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمهدي: سيتم التصويت الخميس على تعديلات وزارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بأنه سيتم التصويت الخميس على تعديلات وزارية، وسيتم تعديل قانون الانتخابات.

دعم وتأييد مطالب المتظاهرين المشروعة، رافضا عمليات الحرق والتخريب.

وأكد "عبد المهدي"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء، دعم وتأييد مطالب المتظاهرين المشروعة، رافضا عمليات الحرق والتخريب.

وأوضح أنه كان هناك تعليمات صارمة بعد استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدد من القرارات من أجل عمل إصلاحات حقيقة وتحسين الخدمات للمواطنين.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة. وكان بين القتلى 9 على الأقل من قوات الأمن.

واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

أعادت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، فتح طريق في بغداد يؤدي إلى ساحة الطيران التي شهدت احتجاجات دامية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ليلة هي الأهدأ منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل أكثر من أسبوع.

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وقُتل ما لا يقل عن 110 أشخاص وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملتها الصارمة على المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا على الفساد والبطالة.

ووقع أغلب الاضطرابات خلال ذلك الأسبوع ليلا. لكن لم ترد تقارير صباح اليوم الأربعاء عن وقوع عنف جسيم الليلة الماضية.

وأعادت السلطات فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى ساحة الطيران في بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين قبل أيام.

وكان الطريق مغلقا بحواجز خرسانية وشهد وجودا مكثفا للشرطة منذ ذلك الحين.

وقالت مصادر من الشرطة لرويترز إن قوات الأمن واصلت حملتها واعتقلت محتجين بعدما حل المساء أمس الثلاثاء في مناطق بشرق وشمال غربي بغداد.

وذكرت المصادر أن الشرطة كان معها صور حديثة لمحتجين للتعرف عليهم واعتقالهم.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، وهي جهة شبه رسمية، إن السلطات أخلت سبيل نحو 500 شخص من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي.

